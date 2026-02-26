Drogen und schwerer Rückfall: Deshalb war Rapper Haftbefehl für kurze Zeit in Villingen-Schwenningen

Drogen, Therapien, Rückfälle und sogar das Koma – der Rapper Haftbefehl erzählt in seinem Podcast über seine dunkle Vergangenheit. Auch ein Aufenthalt in VS gehört zu seinem Weg.
Der Rapper Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, sorgte zuletzt mit seiner Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ auf Netflix für Schlagzeilen. Darin spricht er unter anderem über seinen jahrelangen Kokainkonsum und die negativen Folgen für seine Gesundheit und Karriere. Im Podcast „Nina&Aykut“, den er gemeinsam mit seiner Frau Nina Anhan betreibt, spricht er ebenfalls über seine Sucht und die schweren Rückschläge.