Drogen, Ölwechsel und Aufenthalt: Was im Parkhaus in Altensteig (nicht) erlaubt ist

Die Sicherheit im Parkhaus hinterm Altensteiger Rathaus soll sich verbessern. Dafür musste aber erst einmal eine Satzung mit Regeln erlassen werden. Was (nicht) erlaubt ist.
Die Stadt Altensteig möchte für mehr Sicherheit im Parkhaus hinterm Rathaus sorgen – dafür musste allerdings erst einmal eine Satzung für dieses erlassen werden, die die Regeln im Haus festlegt. „Wir haben festgestellt, dass uns eine Satzung fehlt, Leuten einen Platzverweis zu erteilen“, erklärte Bürgermeister Oliver Valha in der Sitzung des Gemeinderats.