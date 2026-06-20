Drogen: Je kommerzieller der Cannabis-Markt, desto höher das Risiko

Zwischen hartem Verbot und freiem Verkauf: Forscher haben die Cannabis-Politik verschiedener Länder analysiert. Für die gesundheitlichen Risiken scheint die Art der Legalisierung entscheidend zu sein.
Bath - Was hat es für gesundheitliche Auswirkungen, wenn Cannabis legal konsumiert werden kann? Diese Frage wurde heftig diskutiert, bevor vor gut zwei Jahren Cannabis in Deutschland teilweise legalisiert wurde. Nun hat sich ein Forschungsteam der britischen Universität Bath gemeinsam mit internationalen Kollegen dieser Frage gewidmet und systematisch Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre dazu gebündelt und ausgewertet. Aus den im Fachjournal "The Lancet Psychiatry" veröffentlichten Ergebnissen lassen sich einige Tendenzen ableiten.