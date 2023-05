„Rechts ranfahren bitte“, hieß es zwischen 13 und 16 Uhr vor dem Polizeirevier in beiden Richtungen. 20 Polizeibeamte – davon 15 aus Schramberg und fünf aus Oberndorf – waren im Einsatz. Das Ziel: Auto- und Lastwagenfahrer auf Drogen und Alkohol zu kontrollieren.

Vor dem Polizeirevier wurden Autofahrer rausgezogen. Foto: Dold

Schwarze Schafe gab es durchaus: Um 15.30 Uhr berichtete Fabian Maier vom „Kompetenzteam Drogenerkennung im Straßenverkehr“ von zwei Personen, die positiv auf Drogen getestet worden waren. „Marijuana ergab der Drogenvortest jeweils“, sagte er an der Einsatzstelle beim Polizeirevier Schramberg. Die beiden Verdächtigen wurden ins Krankenhaus gefahren, wo ein Bluttest gerichtsfeste Erkenntnis liefern soll. Darüber hinaus musste ein Fahrer beanstandet werden, der sein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert hatte.

Es wurde in beide Richtungen kontrolliert. Foto: Dold

Der Grenzwert für die Fahrtüchtigkeit liegt bei einem Nanogramm THC (der Wirkstoff von Cannabis) im Blut. „Ein Joint, dann ist Autofahren unmöglich“, sagt Maier. Grundsätzlich seien Drogen länger nachweisbar als Alkohol, sagt Jürgen Lederer, Leiter des Schramberger Polizeireviers. Wenn jemand am Samstag gekifft habe, könne es sein, dass er auch Tage später noch nicht fahrtauglich sei, warnt er.

Viele junge Kollegen

In Schramberg gebe es derzeit viele neue junge Kollegen, so Lederer. Daher gab es am Vormittag eine vierstündige Schulung durch Fabian Maier. „Wie erkenne ich bei einem Verkehrsteilnehmer, ob er unter Drogen steht?“, lautete dabei die Kernfrage.

Die jungen Kollegen sammelten viele Erfahrungen. Foto: Dold

Anzeichen gebe es mehrere, sagt Lederer: Vergrößerte Pupillen, Zittern, keine Reaktion auf Lichttests sind dabei nur einige. Zudem gebe es auch Fälle, wo die Pupillen aufgrund der Drogen auf und zu machten. Nicht jeder Autofahrer werde aber angehalten. Das liege auch am Verhalten der Personen, sagt Lederer aus langjähriger Erfahrung bei solchen Kontrollen.

Die Polizisten erkennen an verschiedenen Anzeichen, ob Drogen im Spiel sind. Foto: Dold

Viele Verkehrsteilnehmer bedankten sich aber auch bei den Polizisten. „Gut, dass ihr hier seid“, hieß es zum Beispiel. Das Sicherheitsgefühl steige so, ist sich Lederer sicher. Der Polizeichef möchte künftig wieder regelmäßig größere Kontrollen in Schramberg. So würden potenzielle Einbrecher abgeschreckt und es traue sich niemand, mit Alkohol ans Steuer zu sitzen, so die Hoffnung.

Auf dem Parkplatz beim Schloss waren die Polizisten tätig. Foto: Dold

Apropos Einbrecher: Fahrzeuge mit osteuropäischen Kennzeichen und mehreren Männern als Insassen würden meist kontrolliert, sagt Lederer – schließlich seien schon mehrfach Einbrecherbanden aus Osteuropa in der Region tätig gewesen. Die allermeisten dieser Personen würden aber hier arbeiten, so der Polizeichef.

Mehr Rechte auf der Europastraße

Und noch eins: Die B 462 ist eine Europastraße. Dort hat die Polizei mehr Rechte als auf gewöhnlichen Landstraßen. So können beispielsweise die Personalien von allen Fahrzeuginsassen festgestellt werden. „Hier geht es um grenzüberschreitende Kriminalität“, sagt Lederer.

Diese gab es am Mittwochnachmittag nicht. Lediglich die zwei Autofahrer, die mit Drogen am Steuer erwischt wurden, haben nun ein Problem.