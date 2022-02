1 Die Beamten stellen mehrere Cannabis-Pflanzen sicher. Foto: Pixabay

Schiltach - Gleich mehrere verschiedene Drogen hat die Polizei in der vergangenen Woche in einer Wohnung in der Schiltacher Altstadt entdeckt. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Mitteilung.

Beamte kommen eigentlich wegen Lärm

Demnach stellten die Beamten in der Wohnung eines 42-Jährigen mehrere Cannabis-Pflanzen und abgeerntetes Marihuana sicher. Zudem fanden sie bei der Durchsuchung kleinere Mengen Amphetamin und mehrere Ecstasy-Tabletten.

Auf den illegalen Besitz der Drogen stieß die Polizei eher zufällig: Weil Lärm aus dem Haus drang, überprüften die Beamten die Adresse. "Dabei nahmen sie starken Marihuanageruch wahr, weswegen sie die Wohnung des bislang nicht polizeibekannten Mannes näher in Augenschein nahmen", heißt es in der Mitteilung. Zum Zeitpunkt der Überprüfung befanden sich noch weitere Personen in der Wohnung.

42-Jähriger ein Dealer?

Die Polizei geht davon aus, dass der 42-Jährige Betäubungsmittel auch weiterverkauft hat. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat nun die Kriminalpolizei übernommen.