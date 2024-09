Drogen in Freudenstadt

1 Die Polizei ermittelt gegen einen 30-Jährigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Einen mutmaßlichen Drogenhändler hat die Polizei am Freitagabend in Freudenstadt geschnappt. Bei ihm wurden Päckchen mit Amphetamin und Haschisch gefunden.









Haschisch und Amphetamin haben Polizeibeamte in Freudenstadt am Freitagabend entdeckt, als sie einen 30-Jährigen erst in der Innenstadt kontrollierten und anschließend seine Wohnung durchsuchten.