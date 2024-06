Drogen-Delikte: Ex-Präsident von Honduras zu 45 Jahren Haft verurteilt

1 Soll unter anderem auch dem in US-Haft sitzenden mexikanischen Ex-Kartellchef Joaquín "El Chapo" Guzmán geholfen haben, Kokain über Honduras in Richtung USA zu schleusen: Juan Orlando Hernandez (M.). Foto: Elmer Martinez/AP/dpa

Juan Orlando Hernández nutzte sein Amt als Präsident von Honduras dafür, Drogen in die USA zu schaffen. Nach dem Schuldspruch wurde nun das Strafmaß verkündet.









New York - Der frühere Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernández, muss einem Richterspruch in New York zufolge wegen Verschwörung zum Drogenschmuggel und Waffendelikten 45 Jahre hinter Gitter. Zusätzlich muss der 55-Jährige eine Geldstrafe von acht Millionen US-Dollar (etwa 7,5 Millionen Euro) zahlen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Eine Jury in der US-Ostküstenmetropole hatte Hernández im März schuldig gesprochen.