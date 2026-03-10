Drogen-Deal im Darknet: „Ersatz-Speed“ sollte per Post nach Rottenburg gelangen

Die Drogen sollten aus dem Darknet zu einem jungen Mann nach Rottenburg gelangen. Doch die Sendung läuft nicht wie geplant.
15 Tabletten Ritalin – ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in der Drogenszene auch als „Ersatz-Speed“ gehandelt wird – befinden sich in dem Brief, der die Anschrift eines 23-Jährigen aus Rottenburg trägt. Die Bestellung soll er im Darknet aufgegeben haben. Doch die vereinbarte Lieferung kommt nicht in Rottenburg an. Am 9. April 2025 stellen Zollbeamte im Postamt in Kleve (Nordrhein-Westfalen) die Sendung sicher. Die Identität des Darknet-Verkäufers im bleibt im Dunklen. So schildert die Staatsanwaltschaft Tübingen den Drogen-Deal, der für den 23-jährigen Angeklagten wohl nur durch Zufall geplatzt ist.