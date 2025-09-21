DRLG Zollernalb: Das neue Rettungsboot heißt „Manne“

Im Sommer 2024 retteten Mitglieder der DLRG das Leben gleich zweier Menschen, die in den Stauseen in Schömberg und Oberdigisheim zu ertrinken drohten. Sie wurden nun geehrt.
Es waren gleich drei Anlässe, zu denen der Bezirks- und Landesverband der DLRG am Samstagnachmittag an den Schömberger Stausee geladen hatten: Zum einen wurden jene Lebensretter zweier Badeunfälle im vorigen Jahr an den Stauseen von Schömberg und Oberdigisheim ausgezeichnet, zum andern wurde das neue Inflatable Rescue Boat (IRB) gesegnet. Außerdem wurde die offizielle Inbetriebnahme der Wasserrettungsgruppe Zollernalb (WRG) zelebriert.