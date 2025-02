DRK Zollernalb: Rechtliche Betreuung – was es damit auf sich hat

1 Claudia Fischer (links) und Annette Oster-Haug im DRK-Forum Foto: Dick

„DRK – das ist viel mehr als Blaulicht und Tatütata“, sagt Dietmar Dieter über die Organisation, deren stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender er ist. Ein Bereich, in dem das DRK aktiv ist und der noch relativ neu ist, ist „rechtliche Betreuung“.









Im DRK-Haus in der Henry-Dunant-Straße in Balingen herrscht reges Treiben – in einem Raum findet ein Erste-Hilfe-Kurs statt, in einem anderen ein Kurs mit Kleinkindern und ihren Müttern. In einen weiteren Raum bittet Dietmar Dieter zum Gespräch. Thema: der DRK Betreuungsverein, rechtliche Betreuungen – eine „relativ neue Aktivität“ des Kreisverbands, wie Dieter erklärt.