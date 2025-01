Mehr Silvester-Einsätze als in den Vorjahren in Freiburg und im Hochschwarzwald

1 Eine Einsatzstelle in Freiburg bei einem Brand, der DRK-Rettungsdienst war vor Ort. Foto: Matthias Reinbold, DRK-Kreisverband Freiburg

Der DRK-Kreisverband Freiburg hat eine erste Bilanz der Silvesternacht gezogen. Demnach habe es mehr Einsätze als in den Vorjahren gegeben, vor allem wegen Feuerwerkskörpern.









Der Jahreswechsel ist für den Rettungsdienst im DRK-Kreisverband Freiburg nicht so ruhig verlaufen wie in den Vorjahren. Dies gab der Verband am Neujahrsmorgen in einer Mitteilung bekannt. Es habe in Summe wieder mehr "typische Silvester-Verletzungen" gegeben.