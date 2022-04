1 Von Dezember bis Ende März hat das DRK auf dem Heuberg im Meßstetter Pfarrsaal regelmäßig Schnelltests angeboten. Foto: Robnig

Am Samstag, 30. April, bietet das DRK Meßstetten zum letzten Mal Schnelltests im Jugendraum an.















Meßstetten - Zum Monatsende schließt der Ortsverein des DRK Meßstetten das Schnelltestzentrum. Letzter Testtag ist am Samstag, 30. April, ab 14 Uhr.

Von Dezember an haben die Helfer der beiden DRK Ortsvereine Meßstetten, Obernheim-Oberdigisheim und Tieringen-Hausen und das DLRG Meßstetten in Kooperation mit der Bära-Apotheke rund 5300 Tests an bis zu sieben Tagen in der Woche durchgeführt. Die Testzeiten wurden stets dem Bedarf angepasst. Die Ehrenamtlichen waren auch an den Weihnachts- und Osterfeiertagen aktiv, damit die Feiertage in den Familien unbeschwerter genossen werden konnten. Von Dezember bis März fanden die Testungen im Pfarrsaal der katholischen Kirche in Meßstetten statt, im April wurde dann im neuen Jugendraum in der Skistraße getestet.

Insgesamt waren die Helfer rund um Bereitschaftsleiterin und Organisatorin Rebekka Robnig 995 Stunden ehrenamtlich im Einsatz, um die Coronapandemie einzudämmen.

Robnig geht davon aus, dass regelmäßige Schnelltests im Herbst wieder ein Thema werden. Die Ortsvereine auf dem großen Heuberg werden dann wieder unterstützend tätig werden.