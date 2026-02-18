DRK-Zentrum Calw-West: Neue Rettungswache liegt im Zeitplan

Staatssekretär Thomas Blenke bringt die Urkunde über knapp 2,8 Millionen Euro Landesförderung persönlich nach Calw.
Ein wichtiger Meilenstein für die Rettungsdienstinfrastruktur im Landkreis Calw: Staatssekretär und Mitglied des Landtages Thomas Blenke übergab dem DRK-Kreisverband Calw die offizielle Förderurkunde des Landes Baden-Württemberg für den Neubau des DRK-Zentrums Calw-West am Würzbacher Kreuz. Die Übergabe fand in den Räumen der DRK-Kreisgeschäftsstelle statt, wo außer Präsident Walter Beuerle auch das Präsidium des Kreisverbandes und Vertreter aus dem Rettungsdienst den Staatssekretär empfingen.