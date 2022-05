3 Für Jung und Alt ist beim ersten Blaulichttag des DRK Weilstetten-Frommern etwas geboten. Foto: Breisinger

Die DRK-Ortsgruppe Weilstetten-Frommern besteht seit 60 Jahren. Am Sonntag fand daher der erste Weilstetter Blaulichttag statt.















Balingen-Weilstetten - Anders als viele andere Vereine feiert die DRK-Ortsgruppe Weilstetten-Frommern ihre 60-Jahr-Feier nicht im großen Rahmen, sondern will sich während des Jubiläumsjahres volksnah präsentieren. Unter der Federführung des zweiten Vorsitzenden Marcel Gutekunst fand am Sonntag auf dem Schulgelände der 1. Weilstetter Blaulichttag statt.

Gründung im Rathaus

Am 29. Januar 1962 versammelten sich sieben DRK-Mitglieder im Weilstetter Rathaus, um die DRK-Ortsgruppe ins Leben zu rufen, im folgenden Jahr stießen die ersten Helfer aus Frommern dazu, 1982 wurde eine Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe gegründet. Großeinsätze wie das Erdbeben bei Albstadt 1978 und ein schweres Gewitter während des Handballfests 2012 galt es seitdem für den Ortsverein zu meistern.

Viele Organisationen dabei

Neben der Ortsgruppe präsentierten beim Feuerwehrtag der Ortsverband Balingen des Technischen Hilfswerks (THW), die Feuerwehren Frommern und Weilstetten, die DRK-Ortsgruppen aus Balingen, Ebingen, Laufen-Lautlingen, Hechingen und Bitz mit der Drohnengruppe sowie die Motorradstaffel des DRK-Kreisverbands Zollernalb. Fahrzeuge wurden ausgestellt, und es gab Mitmachangebote für Kinder wie Schminken, Spritzen mit der Wasserpumpe und eine Hüpfburg. Der Ortsverein stellte seinen Besuchsdienst vor, und Jung und Alt konnten sich an Puppen unter fachkundiger Anleitung in der Ersten Hilfe versuchen.

"Alle angefragten Vereine kamen, ich hätte gerne auch noch die Polizei dabei gehabt, was aber aus Platzgründen nicht möglich war", meint Gutekunste, der feststellte, dass der Blaulichttag "sehr gut" ankommt. Alle teilnehmenden Organisationen vereine, dass sie für eine gute Sache tätig sind und in Notlagen helfen. Zudem biete eine solche Veranstaltung die Möglichkeit, um untereinander in Kontakt zu treten, was bei gemeinsamen Einsätzen nur von Vorteil sei, sagt der Vorsitzende des Ortsvereins, Wolfgang Schneider. "Wir wollen unsere Arbeit der Öffentlichkeit präsentieren und Werbung für uns machen, denn wir sind allzeit auf der Suche nach neuen Mitgliedern." Die Arbeit habe sich verändert. Die Mithilfe in Corona-Abstrichzentren und bei Impfaktionen sei hinzu gekommen.

Blutspendeaktion am Montag

Der zweite Teil der Jubiläumsfeier wird an diesem Montag, 16. Mai, von 14.30 bis 19.30 eine Blutspendeaktion sein. Zehn Vereinsmitglieder sind dabei aktiv. 175 Anmeldungen zur Aktion gibt es bereits. "Blutspenden ist wichtiger denn je. In den vergangenen zwei Jahren waren diese Aktionen oftmals nicht möglich, so dass wir zeitweise einen Engpass hatten, der gerade im Sommer generell immer wieder besteht", betont Marcel Gutekunst die Bedeutung dieser Aktion.