DRK warnt vor Notstand: Gibt es genügend Blutreserven am Krankenhaus Freudenstadt?

Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen warnt vor einem „Notstand bei der Versorgung“ und ruft zur Blutspende auf. Wie gestaltet sich die Lage am Krankenhaus Freudenstadt?
„Notstand bei der Versorgung – wir brauchen dich jetzt!“, damit warnt der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen derzeit auf seiner Website. Doch wie drastisch ist die Lage tatsächlich? Welche Blutgruppen werden am dringendsten benötigt? Und was passiert, wenn sich die Situation weiter zuspitzt? Unsere Redaktion hat nachgefragt.