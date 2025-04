In den Berichten des Vorsitzenden, der Bereitschaftsleitung, der bisherigen Leiterin des Jugendrotkreuzes, der Leiterin der Sozialleitung und der Schatzmeisterin wurde deutlich, wie viele Aktivitäten der DRK-Ortsverein Villingendorf jährlich begleitet und anpackt.

Neben den Ausschusssitzungen und den wöchentlichen Dienstabenden sind die Jugendarbeit des Jugendrotkreuzes und die Soziale Arbeit (Seniorengymnastik und Binokelmittage) wesentliche Bausteine, die gut durch die jeweiligen Personenkreise angenommen werden.

Die traditionell gewordene Bewirtung an den Fasnetstagen in Villingendorf sowie die zwei Blutspendetermine und die Jahreshauptübung mit der Feuerwehr Villingendorf gehören zum festen Bestandteil des Jahreskalenders. Hinzu kommen diverse Sanitätsdienste (wie Dorffest, Reitturnier, EM in Stuttgart), Erste-Hilfe-Kurse und private Festivitäten.

Die Bereitschaft

Zum Jahresende zählte die Bereitschaft 26 Helfer, von denen acht Helfer-vor-Ort bei 109 Einsätzen Menschen in Notsituationen geholfen haben.

Lob und Dank für die gute Zusammenarbeit sprachen Vorsitzender Roland Müller und Bereitschaftsleiter Daniel Müller der Feuerwehr Villingendorf, dem Kreisverband, der Kreisgeschäftsstelle, der Gemeindeverwaltung, den Ortsvereinen Dunningen und Rottweil und all jenen, die ihren Beitrag in der Bereitschaft und im Ortsverein leisten, aus.

In der Verantwortung

Turnusmäßig standen die Wahlen des gesamten Vorstands an. Gewählt wurden: Vorsitzender Roland Müller, stellvertretender Vorsitzender Karl-Heinz Bucher, Schatzmeisterin Linda Flaig, stellvertretende Schatzmeisterin Sandra Stolch, Schriftführerin: Lucia Kimmig, Beisitzer Wolfgang Flinsbach, Patrik Stolch und Antonio Delgado, Vertreterin der Sozialleitung Elisabeth Burry, Vertreter der Bereitschaftsleitung Daniel Müller und Larissa Weckenmann, Vertreter der Jugendrotkreuzleitung Anne Flaig und Ruben Delgado, Schatzmeisterinnen Anita Schmitt und Claudia Schatz.

Ausgezeichnete Mitglieder

Für 25-jährige Fördermitgliedschaft wurden Annette Mattes, Michael Link und Martin Schwellinger mit einer Urkunde und einem Geschenk geehrt.

Im Kreise der Bereitschaftsmitglieder wurden Marc Grimm, Dennis Mattes und Thi Thao Luu für fünf Jahre sowie Jasmin Naue für 15 Jahre Zugehörigkeit geehrt und mit Urkunde sowie einem Präsent bedacht.

Außerdem wurde Claudia Rolli für ihre jahrelange Tätigkeit als Jugendrotkreuzleiterin gedankt. Sie übergibt die Leitung in jüngere Hände und wird weiterhin als Gruppenleiterin zur Verfügung stehen.