Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Villingen war mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 2024 trotz ein paar Schönheitsfehlern nicht ganz unzufrieden. Kostenkontrolle und Ertragsoptimierung werden in den nächsten Jahren weiterhin im Fokus stehen müssen, war den Grußworten des Vorsitzenden Detlev Bührer zu entnehmen.

Es konnte ein knapp 12 Prozent höherer Umsatzerlös erwirtschaftet werden. Gründe waren gestiegene Umsätze im Kleiderladen, höhere Nachfrage beim Menü-Service, gute Auslastung der Fahrzeuge mit lukrativen Routen im Fahrdienst und steigende Zahlen von Blutspenden.

Ausgaben steigen

Gleichzeitig stieg mit Personalkosten, Weiterbildung und Investitionen in Fuhrpark und Digitalfunk aber auch die Ausgabenseite an. Alle anderen Kosten bewegten sich trotz Preissteigerungen seitwärts. So lag die operative Unterdeckung rund 18 000 Euro höher als die in 2024 angefallenen Abschreibungen. Liquiditätsprobleme habe es zu keiner Zeit gegeben, erklärte Detlev Bührer.

Mitgliederbeiträge und Spenden verzeichneten ein Minus von 11 000 Euro. Es sei üblich, dass sich von Zeit zu Zeit vor allem altershalber die Mitgliederstruktur verändert, so der Vorsitzende.

Erfolgreiche Werbung

Da die seit einiger Zeit durchgeführte Mitgliederwerbung durchaus erfolgreich war, werde es „sehr wahrscheinlich zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Ortsvereins beitragen“.

1500 Blutspenden

Die 50-köpfige Bereitschaft war 5001 Stunden im Einsatz, seien es Notfalleinsätze, Sanitätsdienste aller Art oder Einsätze wie Übungs- und Brandeinsätze gewesen. Die HVO-Gruppen Pfaffenweiler-Herzogenweiler und Weilersbach wurden zu 164 Einsätzen gerufen. Knapp 1500 Personen kamen zu den Blutspende-Terminen, darunter die beachtliche Zahl von 129 Erstspendern.

Café Dunant öffnet länger

Das 18-köpfige Jugendrotkreuz nahm unter anderem am Landestreffen in Freiamt teil und wirkte beim Kinderumzug mit. Die durchschnittliche Besucherzahl des Café Dunant im Katzenstüble betrug 20 Gäste über alle 42 Öffnungstage, schon mehr als im Jahr zuvor. Sehr unterschiedlich besucht waren Vorträge und Musik-Darbietungen.

Laden vor Umzug

Der Kleiderladen in der Bickenstraße inmitten der Innenstadt ist eine Erfolgsgeschichte, betont Detlev Bührer. Der Trend zu nachhaltigerem Verbrauch sei spürbar. Aktuell ist der Laden an drei Tagen in der Woche geöffnet. Sorgen bereitet aber, dass mittelfristig ein Umzug ansteht, denn seit des Besitzerwechsels des Ladenlokals seien die Mietkosten spürbar erhöht worden.

Große Hilfe beim Brand

OB-Stellvertreter Stadtrat Friedrich Bettecken hob in seinem Grußwort die gute Nachwuchsarbeit des DRK hervor. Er bedankte sich außerdem für das herausragende Engagement der Mitglieder beim Großbrand in der Innenstadt.

Unsere Empfehlung für Sie Villinger Großbrand DRK zieht Fazit – so groß ist die Spendenbereitschaft Nach dem Großbrand in der Villinger Innenstadt blickt das DRK auf enorme Hilfe aus der Bevölkerung. Jetzt sollen die Spenden an die Betroffenen verteilt werden.

Überhaupt: Der Großbrand habe „alle sehr, sehr gefordert“, brachte es Gesamtkommandant Markus Megerle auf den Punkt. „Es war ein tolles Miteinander“, fuhr er fort, „es hat ein riesiges Portfolio an Teamarbeit gezeigt“.

Diese DRK-Mitglieder werden ausgezeichnet

Ehrungen

Steffen Grimm (5 Jahre), Michael Grimm, Lisa-Mari Jurkovic, Tobias Langer und Christian Schwierz (15 Jahre, Alexander Grieshaber (25 Jahre), Nadja Duffner (30 Jahre), Georg Nitsch, Johan Nitsch und Olga Wildi (50 Jahre).

Bestätigung der Bereitschaftsleitung

Rüdiger Gammon, Robin Kern und Lukas Kayßer.



Verpflichtung neuer Aktiver

Hanna Geiger, Juliane Laufer und Leon Maximilian Weiß.