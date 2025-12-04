DRK Schönau: „Mit Events die Bekanntheit fördern“

Der Ortsverein Schönau des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wünscht sich mehr aktive Mitglieder, um ihre Dienste wie bisher anbieten zu können.
Der DRK Ortsvereinsvorsitzende, Richard Renz, hat bei der Mitgliederversammlung dazu aufgerufen, aktive Mitglieder für das DRK zu werben, sonst könne man das Leistungsspektrum nicht mehr aufrecht erhalten. Zu Beginn der Sitzung verkündete er eine schlechte Nachricht. Der Bus, mit dem der Ortsverein unterwegs ist, hat einen Schaden am Einspritzsystem. Das DRK müsse damit rechnen, dass die Reparatur „mehrere tausend Euro“ koste. Notwendig sei auch die energetische Sanierung der DRK-Wache (neben dem Rathaus). „Aber die Kassenlage lässt eine Sanierung derzeit nicht zu“, bedauert Renz.