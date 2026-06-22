DRK Schömberg: 90.000 Euro für den „Löwen“ – das kann der neue Transportwagen des DRK

Ein Wochenende ohne Verschnaufpause: Der DRK-Ortsverein Schömberg stellt seinen neuen Mannschaftstransportwagen vor und berichtet von steigenden Einsatzzahlen.
Hitzefrei? Nicht für die ehrenamtlichen Rettungskräfte. Es waren wieder sehr arbeitsintensive Tage für den seit 1965 bestehenden DRK-Ortsverein Schömberg: Am Freitag und Samstag war Bereitschaftsdienst beim Schömberger Handballfest angesagt. Am Samstag waren die Schömberger dann beim Public Viewing beim Dormettinger Schiefersee präsent. Am selben Tag gab es eine Alarmierung, bei der die GPS-Koordinaten direkt auf den Schömberger Stausee hindeuteten. Allerdings handelte es sich um einen Fehlalarm, denn einem Besucher fiel während der Bootsfahrt der Rucksack ins Wasser und so wurde ein Notruf ausgelöst.