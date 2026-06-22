DRK Schömberg: 90.000 Euro für den „Löwen“ – das kann der neue Transportwagen des DRK

Hitzefrei? Nicht für die ehrenamtlichen Rettungskräfte. Es waren wieder sehr arbeitsintensive Tage für den seit 1965 bestehenden DRK-Ortsverein Schömberg: Am Freitag und Samstag war Bereitschaftsdienst beim Schömberger Handballfest angesagt. Am Samstag waren die Schömberger dann beim Public Viewing beim Dormettinger Schiefersee präsent. Am selben Tag gab es eine Alarmierung, bei der die GPS-Koordinaten direkt auf den Schömberger Stausee hindeuteten. Allerdings handelte es sich um einen Fehlalarm, denn einem Besucher fiel während der Bootsfahrt der Rucksack ins Wasser und so wurde ein Notruf ausgelöst.

Crowdfunding mit 170 Spendern Am Sonntag präsentierten sie sich auf dem eigenen Gelände in Schömberg der breiten Öffentlichkeit. Hauptgrund war die Inbetriebnahme des neuesten Zuwachses der Fahrzeugflotte: des Mannschaftstransportwagens (MTW) „RK ZA 70/19“, der zum Transport der Einsatzkräfte dient. „Der von uns Löwe genannte MTW mit unter anderem einer verschiebbaren Ladewand war unser Wunschkind. Unser Einsatz beim Hochwasser im Ahrtal 2021 hat gezeigt, dass es bei unseren zuvor vorhandenen Fahrzeugen schwierig war, bei voller Mannschaftsbesetzung auch das Gepäck und die nötigen Ausrüstungsgegenstände zu transportieren“, erörtert der Bereitschaftsleiter Frank Tantzky.

Und weiter: „Die Anschaffung des MTW wurde viel teurer als gedacht und hat deshalb auch länger gedauert als erwartet. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 90.000 Euro. 60.000 Euro haben wir selber aufgebracht, den Rest haben wir durch eine Crowdfunding-Aktion der Volksbank Hohenzollern-Balingen finanziert, bei der sich innerhalb von zweieinhalb Monaten 170 Spender beteiligten“, ergänzt Tantzky. „Wir fühlen uns geehrt. Die Wertschätzung, die wir von Firmen, Privatpersonen und der Kommunalpolitik bekommen, ist ganz toll.“ Ja, in solchen Momenten merke man, dass ihre Arbeit bei den Mitmenschen ankomme, fügt Moritz Tantzky hinzu. Er ist beim Ortsverein für die Pressearbeit zuständig und engagiert sich auch in der Ausbildung.

Bisher 2500 Einsätze

Neben dem MTW gehören außerdem der Krankentransportwagen Typ B für qualifizierten Krankentransport und medizinische Einsätze, das Fahrzeug der „Helfer vor Ort“, das für die schnelle medizinische Erstversorgung genutzt wird, und der Gerätewagen-Sanität zur materialgebundenen Versorgung von Verletzten bei größeren Schadenslagen zum Bestand des Ortsvereins. „Im vergangenen Jahr waren wir in welcher Form auch immer knapp 4000 Mal im Einsatz. 2026 kommen wir bisher auf 2500 Helfereinsätze, darunter 440 Alarmierungen“, fasst Frank Tantzky die Zahlen zusammen.

„Ich sehe es als brutal wichtig an, dass unsere Arbeit ehrenamtlich bleibt. Sobald Geld fließt, sind wir nicht mehr unabhängig“, betont er anschließend. „Wir haben eine supergute Truppe in einer Altersspanne von 16 bis 80 mit einem guten Ausbildungsstand zusammen.“

Zudem verfügt der Ortsverein auch über eine Jugendgruppe unter der Leitung von Heike Sauter: Sechs Betreuer unterstützen die 35 Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren. „Die Ausbildung ist altersgerecht aufgebaut. Wir haben unter anderem jedes Jahr eine 24-Stunden-Übung mit der hiesigen Jugendfeuerwehr. Bei den Kleineren steht in erster Linie Spiel und Spaß im Vordergrund, aber ab 13 Jahren wird richtiges Fachwissen den Jugendlichen nähergebracht“, gibt der erste Vorsitzende Simon Schneider einen Einblick.