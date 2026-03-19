DRK sammelt weiter: Baut der Landkreis seine Altkleider-Container nun wieder ab?

Wird der Kreis Rottweil seine Altkleider-Container wieder abbauen? Diese Frage kam im Kreistag auf, nachdem das DRK angekündigt hat, ebenfalls weiterhin Textilien zu sammeln.
Auch wenn sich das „Textilgeschäft“ derzeit nicht lohnt: Der DRK-Kreisverband hat beschlossen, seine Altkleider-Container – rund 140 sind es im Kreis Rottweil – beizubehalten. Kurz zuvor hatte der Landkreis Rottweil seine Übergangslösung vorgestellt: die Altkleider-Sammlung mittels eigenen Containern an sechs Standorten im Landkreis. Wird diese nun wieder aufgegeben?