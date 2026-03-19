DRK sammelt weiter: Baut der Landkreis seine Altkleider-Container nun wieder ab?
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Auch wenn sich die Altkleider-Verwertung aktuell nicht lohnt: Das DRK lässt seine Container stehen. Macht das die Landkreis-Lösung obsolet? (Archiv-Foto) Foto: Alt

Wird der Kreis Rottweil seine Altkleider-Container wieder abbauen? Diese Frage kam im Kreistag auf, nachdem das DRK angekündigt hat, ebenfalls weiterhin Textilien zu sammeln.

Auch wenn sich das „Textilgeschäft“ derzeit nicht lohnt: Der DRK-Kreisverband hat beschlossen, seine Altkleider-Container – rund 140 sind es im Kreis Rottweil – beizubehalten. Kurz zuvor hatte der Landkreis Rottweil seine Übergangslösung vorgestellt: die Altkleider-Sammlung mittels eigenen Containern an sechs Standorten im Landkreis. Wird diese nun wieder aufgegeben?

 

Diese Frage warf CDU-Kreisrat Franz Moser in der Rottweiler Kreistagssitzung auf. Der Erste Landesbeamte Hermann Kopp riet davon ab. Man habe in den vergangenen Monaten gesehen, wie volatil die Lage sei. „Wir sind froh, dass das DRK weitermacht“, meinte er. Pro Jahr führt das DRK mehr als 300 Tonnen Alttextilien der Wiederverwertung zu. Hinzu kommt der Verkauf von hochwertiger Second-Hand-Ware in zwei vom DRK betriebenen Läden.

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Die Weiterführung der Sammlung durch das DRK geschehe sicherlich auch in der Hoffnung, dass die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien komme, meinte Kopp. Damit sollen Hersteller dazu verpflichtet werden, die Kosten für Entsorgung und Recycling von Alttextilien zu tragen. Somit sei zu erwarten, dass sich die Kleiderverwertung wieder rechne. Auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart beiße vor diesem Hintergrund die Zähne zusammen und lasse ihre Sammlung weiter laufen.

Übergangslösung soll bestehen bleiben

Unsere Übergangslösung ohne Not gleich wieder einzustampfen wäre fahrlässig“, meinte Kopp deshalb. Zumal man sechs gute Container-Standorte gefunden habe, an denen eine gewisse Kontrolle gegeben sei, was wilde Müllablagerungen unwahrscheinlicher mache.

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Seit der Verpflichtung zur getrennten Sammlung von Textilabfällen waren die Mengen an abgegebenen Altkleidern so hoch geworden, dass die Container kreisweit überfüllt waren und sich viele Säcke, oftmals auch mit Hausmüll und anderem Unrat, davor und daneben stapelten.

Lösung für Dornhan?

FWV-Kreisrat Markus Huber bemängelte, dass die vom Landkreis aufgestellten Container weiter als zehn Kilometer von Dornhan entfernt seien, und erkundigte sich, ob weitere Container geplant seien. Die Kommune unterstütze bei der Aufstellung gern. Zwar sei der Druck dank des DRK aktuell nicht so groß, das könnte sich aber wieder wandeln, so Huber.

Wenn Kommunen einzelne Lösungen fänden, wie in Oberndorf auf dem Werkhof geschehen, dann begrüße der Landkreis das, meinte Kopp dazu. Huber meinte, er werde gern Kontakt aufnehmen.

Kein Konkurrenzdenken

Berthold Kammerer (SPD) wollte wissen, wie das DRK die „Konkurrenz“ durch den Landkreis beim Thema Altkleiderentsorgung bewerte. Peter Schumacher (FWV) konnte diese Sorge ausräumen. Dem DRK sei absolut bewusst, dass die Lage in einem halben Jahr wieder eine ganz andere sein könne, und sehe das Landkreis-Angebot nicht als Konkurrenz.

 