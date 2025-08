DRK-Projekte im Markgräflerland: Ein lebendiger Treffpunkt und Betreuung zu Hause

1 Engagiert für die neuen DRK-Projekte „Villa Henry“ und „LeNa“ im südlichen Markgräflerland (von links): Tina Hotz (Projektassistenz LeNa), Joachim Schmid (Koordinator digitale Seniorenangebote), Ilona Juhasz (Projektassistenz Villa Henry), Nicole Wierzbicki (Projektkoordination Villa Henry), Thomas Meyer (ehrenamtlicher Digital-Lotse), Frank Schamberger (Projektleitung Villa Henry und LeNa) sowie die ersten LeNa-Engagierten Foto: DRK-Kreisverband Müllheim Zwei neue DRK-Projekte sind im Rotkreuzhaus Kandern gestartet: „Villa Henry“ und „LeNa“ sollen Gemeinschaft und Lebensqualität im Markgräflerland stärken.







Der DRK-Kreisverband Müllheim hat im Rotkreuzhaus Kandern die beiden Projekte ins Leben gerufen, die das soziale Miteinander in Kandern, Schliengen und Bad Bellingen nachhaltig stärken sollen. Mit dem generationsübergreifenden Begegnungszentrum „Villa Henry“ und dem Betreuungsangebot „LeNa – Lebensqualität in der Nachbarschaft“ werden neue Wege beschritten, um Einsamkeit zu verhindern, Teilhabe zu fördern und Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen zu unterstützen.