DRK Pfeffingen: Zum Jubiläum geht das neue Fahrzeug in Betrieb

Die DRK-Bereitschaft Pfeffingen hat mit vielen Gästen ihren 75. Geburtstag gefeiert. Zum Programm gehörte auch die Weihe des neuen Fahrzeuges durch Pfarrer Markus Gneiting.
Es war eine rundum gelungene zweitägige Geburtstagsfeier, die das Pfeffinger Rote Kreuz als Ortsverein und Bereitschaft gefeiert hat. Schon der Festakt am Samstagabend gelang bestens zusammen mit Vertretern der Kommunen, Vereinen, umliegenden Bereitschaften, Kreisverband und Feuerwehren als eine illustre Schar in der Turn- und Festhalle. In diesem Rahmen wurde Lore Wissmann-Bender für ihre 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Weil nur wenige dies seltene Jubiläum feiern können, wurde Wissmann-Binder zum Ehrenmitglied ernannt.