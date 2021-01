DRK Ortsverein Vereinsleben in Deißlingen leidet unter der Corona-Krise

"Wir fahren nur noch mit einem Viertel der Kraft", sagt Bereitschaftsleiter Uwe Pfundstein. Damit meint er, dass das Jugendrotkreuz mit seinen zehn aktiven Mitgliedern sich nicht mehr treffen darf. Die 20 aktiven Mitglieder bei den Erwachsenen dürfen nur noch bei Blutspenden und Notrufen eingesetzt werden. Acht Mitglieder helfen in der Nachbarschaftshilfe aus und rücken mit ihren Privat-PKWs an, wenn es Notfälle gibt. Dabei ist Uwe Pfundstein auch Organisator. Es gibt also seit dem Ausbruch des Coronavirus kein normales Vereinsleben mehr.

Bereitschaftsleitung soll übergeben werden