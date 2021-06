1 Der DRK-Ortsverein Schwenningen bietet Corona-Schnelltests an. (Symbolfoto) Foto: Murat

Wer beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Schwenningen einen Corona-Schnelltest macht, unterstützt die Ehrenamtlichen des Vereins. Darauf weist das DRK in einer Mitteilung hin.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

VS-Schwenningen - Über die Erstattung der Schnelltests (Bürgertests) werde in letzter Zeit kontrovers diskutiert und über Betrugsfälle bei der Abrechnung der für den Bürger kostenlosen Tests berichtet, so das DRK. Der DRK-Ortsverein Schwenningen betreibe seit Ende März in der August-Reitz-Straße 20 ein eigenes Schnelltest-Zentrum, in dem ausschließlich ehrenamtliche Einsatzkräfte tätig sind. Die Erstattung der Bürgertests solle nach Abzug aller Kosten zur Beschaffung neuer Beleuchtung und Tische für den Saal des Ortsvereins sowie zur Beschaffung neuer Spinde für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte verwendet werden, zeigt der Verein auf.

Alte Beleuchtung

Die Beleuchtung sei inzwischen über 30 Jahre alt und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Tische seien ebenfalls über 30 Jahre alt und müssten nach dieser langen Nutzungszeit unter anderem im Rahmen von Aus- und Fortbildungen ersetzt werden. "Die Spinde sind über 20 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine hygienische Trennung der Einsatz- und Privat-Kleidung, was insbesondere in der Pandemie-Lage sehr wichtig ist", verdeutlicht das DRK. Jeder durchgeführte Bürgertest unterstütze somit den DRK-Ortsverein Schwenningen bei der Finanzierung dieser dringenden Ersatzbeschaffungen.

Termine im Juni

Das Schnelltest-Zentrum hat im Juni jeden Freitag von 17.30 bis 20 Uhr sowie jeden Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. "Verwendet werden ausschließlich zugelassene Schnelltests, mit denen der Abstrich in Nase oder Rachen genommen wird. Zudem sind Tests über eine Speichelprobe möglich", informiert das DRK.

Termine können online über den Link https://testtermin.de/testzentrum/12632 gebucht werden, und bei Bedarf werden dort zur Erweiterung der Öffnungszeiten zusätzliche Test-Termine veröffentlicht. Das Test-Ergebnis wird etwa 15 Minuten nach Test-Durchführung per E-Mail zugeschickt, so dass nicht vor Ort gewartet werden muss und die Test-Durchführung nur wenige Minuten dauert. Das Test-Ergebnis kann im Schnelltest-Zentrum ausgedruckt werden.

Spezielle Software

Eine Schnelltest-Durchführung ist auch ohne vorherige Terminbuchung möglich, wofür vor Ort etwas mehr Zeit benötigt wird. Weitere Informationen sind auf der Homepage des DRK-Ortsvereins Schwenningen unter www.drk-schwenningen.de abrufbar.

"Durch Verwendung einer speziellen und etablierten Software können alle Vorgänge bei Bedarf und auch transparent nachgewiesen werden. Über diese Software erfolgt auch die Termin-Verwaltung und die Nachweis-Erstellung der Test-Ergebnisse. Auch eine Datenübertragung an die Corona-Warn-App ist nach Einwilligung möglich", erklärt der DRK-Ortsverein Schwenningen weiter.

Das DRK setze sich international, national und auch lokal seit Beginn der Pandemie in vielen Bereichen dafür ein, die Pandemie zu bekämpfen. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des DRK-Ortsvereins Schwenningen übernehmen seit Monaten und mittlerweile beinahe täglich verschiedene Aufgaben wie zum Beispiel die personelle Unterstützung des Abstrich-Zentrums der KVBW (Hallerhöhe), die Mitwirkung bei Einsätzen des mobilen Impfteams und die Durchführung von Schnelltests aufgrund verschiedener Anforderungen.