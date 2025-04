DRK Ortsverein Schiltach/Schenkenzell: Personal fehlt an allen Ecken und Enden

Personal fehlt an allen Ecken und Enden

1 Die Geehrten des DRK-Ortsvereins mit den Bürgermeistern Thomas Haas und Bernd Heinzelmann und dem neuen Schatzmeister Harald Bauer (hinten, von links). Foto: Ziechaus

Vorsitzender Bernd Heinzelmann begrüßte eine große Anzahl von Helfern aus dem Ortsverein und Gäste der Feuerwehr. Für den Ortsverein hatte Bereitschaftsleiterin Alexandra Storz 3000 Einsatzstunden notiert von 18 Helfern und 15 Helferinnen des DRK. Neben der Ersthelferausbildung hatten sich die Helfer an 21 Übungsabenden und zwei Übungen mit den Feuerwehren in Schiltach und Schenkenzell beteiligt und auch in Hausach.