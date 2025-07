DRK-Ortsverein Rottweil: Selbst bei der Fußball-EM sind die Rottweiler Helfer gefragt

1 Jubilare und geehrte Mitglieder mit dem Vorsitzenden Manfred Lenz und Oberbürgermeister Christian Ruf Foto: DRK Rück- und Ausblick sowie Veränderungen standen bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Rottweil auf der Tagesordnung.







Der Vorsitzende Manfred Lenz warf in der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Rottweil einen Blick zurück auf das vergangene, relativ ruhige Jahr für die Bereitschaft. Dass Veranstaltungen wie das Stadtfest oder das Zimmerner Dorffest nicht stattfanden, zeichne sich in einer geringeren Anzahl an Diensten wider. Dennoch war die Bereitschaft bei einer Vielzahl von Anlässen präsent. Ein besonderes Ereignis war der Einsatz bei der Fußball-EM.