Wohnhausbrand in Baiersbronn Das berichtet die Feuerwehr über den Einsatz in der Nacht

Eine Küche in einem Mehrfamilienhaus in Baiersbronn ist in der Nacht auf Sonntag in Brand geraten. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte allerdings Schlimmeres verhindert werden. Das Gebäude ist dennoch vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.