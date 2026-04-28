DRK-Ortsverein Freudenstadt: Mehr als 1250 ehrenamtliche Helferstunden geleistet

Der DRK-Ortsverein Freudenstadt blickte bei seiner Mitgliederversammlung im Stadthaus auf ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr zurück.
Nach der Begrüßung und Totenehrung stellte der Vorstand die Entwicklungen seit dem Neustart im April 2025 vor. Das zwölfköpfige Vorstandsteam berichtete von wichtigen Fortschritten, insbesondere der erfolgreichen Integration der Rettungshundestaffel, der Konsolidierung der Finanzen sowie verschiedenen Investitionen in Ausstattung und Fahrzeuge. Auch der Ausbau der Social-Media-Präsenz wurde hervorgehoben, wie der Ortsverein in einer Mitteilung schreibt.