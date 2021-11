1 Selina Hofstetter (links) hat langjährige Mitglieder im Onstmettinger DRK-Ortsverein geehrt. Zudem setzt sich nach den Wahlen der Vorstand neu zusammen. Foto: Schweizer

Dem DRK-Ortsverein Onstmettingen fehlt seit einigen Jahren ein Bereitschaftsleiter. Daher werden auch weiterhin keine Einsätze angefahren.















Link kopiert

Albstadt-Onstmettingen - Daher ist das Team um den Vorsitzenden Axel Boss im Sinne der Bevölkerung tätig. Was die Mitglieder in den beiden Jahren 2019 und 2020 geleistet haben, zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins.

"2019 war sehr erfreulich für unser DRK. Wir waren noch sehr euphorisch und haben Pläne für die Zukunft geschmiedet", resümierte Boss. Schließlich gab es ein neues Einsatzfahrzeug, das beim Rotkreuztag vorgestellt wurde.

2019 wurden zwei Blutspenden mit 172 Konserven durchgeführt und obwohl 2020 bekanntlich erschwerte Bedingungen herrschten, kamen im vergangenen Jahr 227 Blutkonserven zusammen. Auch bei Altkleidersammlungen wurde einiges mehr gespendet als in den Vorjahren.

Als der Lockdown ab März 2020 das Vereinsleben fast auf null herunter gefahren hat, haben Onstmettinger Einwohner auch telefonischen Kontakt mit dem Ortsverein zur Beratung aufgenommen.

Schriftführerin Evelyn Faak rief den Verlauf der beiden Jahre in chronologischer Reihenfolge in Erinnerung. Faak leitet auch das Jugendrotkreuz. Der Nachwuchs befasste sich 2019 in 15 Gruppenstunden unter anderem mit den Grundlagen der Ersten Hilfe, ebenso die Sani-AG der Schillerschule. Beide Gruppen waren vom Frühjahr 2020 an kaum mehr aktiv – die Coronapandemie ließ es nicht zu.

Im Lockdown mehr in der Natur unterwegs

Jürgen Serif als Helfer-vor-Ort informierte über 148 unterschiedliche Einsätze im Jahr 2019; 2020 waren es deutlich weniger gewesen. Auffällig sei gewesen, dass während des Lockdowns mehr Menschen in der Natur unterwegs gewesen sind und Einsätze daher oftmals zu Fuß erfolgen mussten. Künftig wird Serif von Marcel Roth unterstützt.

Für den Bastelkreis berichtete Angelika Boss und ein positive Kassenlage stellte Andrea Schlagenhauf vor.

Die Neuwahlen bestätigten Axel Boss als Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins. Andrea Schlagenhauf bleibt weiterhin Kassiererin. Bereitschaftsleiter ist Norbert Münster und den Bastelkreis leitet künftig Gudrun Schulz. Beisitzerin ist Manuela Hoch-Schultz, Schriftführerin Evelyn Faak, die auch gemeinsam mit Samuel Schultz die Kasse prüft.

Die stellvertretende DRK-Kreisbereitschaftsleiterin Selina Hofstetter ehrte langjährige Mitglieder mit Urkunden und Auszeichnungsspangen: Seit 65 Jahren ist Kurt Sauter Mitglied beim DRK-Ortsverein Onstmettingen, seit 45 Jahren sind Andrea Schlagenhauf und Hans Anton Pfister dabei. Für 35 Jahren Mitgliedschaft wurden Stefan Komma und Andreas Roth geehrt. Seit 20 Jahren sind Axel Boss, Hans-Martin Schneider und Monika Marlies Maurer Mitglieder; für 15 Jahre wurde Samuel Schultz geehrt.