Schulsanitäter in St. Georgen Ihr Einsatz kann im Notfall Gold wert sein

Wenn in der Pause, im Unterricht oder bei einem Schulausflug etwas passiert, sind sie zur Stelle: Schulsanitäter gibt es mittlerweile an mehreren Schulen in St. Georgen – seit Kurzem auch an der freien Schule in Brigach. Ihr Wissen hilft nicht nur im Schulalltag.