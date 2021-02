DRK-Kreisverband Rottweil rüstet auf Neue Rettungswagen haben einige Besonderheiten

Völlig neu hingegen ist der Kofferaufbau, also der Bereich, in dem der Notfallpatient versorgt und betreut wird. Hier wurde ein neuer Hersteller, die Firma Ambulanzmobile in Schönebeck, gewählt. Die Besonderheit dabei ist, dass nach Erreichen der Laufleistung des Basisfahrzeuges, der Kofferaufbau nicht mit diesem ausgemustert wird, sondern auf ein neues Fahrgestell umgesetzt wird – eine nachhaltige Investition also. "Und auch im Sinne der Ressourcen- und Materialschonung und nicht zuletzt aufgrund finanzieller Aspekte ist dies eine entscheidende Neuerung", sagt Stotz.

Zur Umsetzung dieses Konzeptes habe durch persönliche Kontakte des Rettungsdienstleiters Marcus Stotz zur Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH ein Kooperationspartner gewonnen werden können, der seit zehn Jahren Erfahrungen in diesem Bereich mitbringe.

Bessere Ergonomie und Luftfederung

Der Kofferaufbau biete mehr Platz zur Versorgung der Patienten, was sich äußerst positiv in der Ergonomie widerspiegle. Ebenso wurde zur Steigerung des Komforts ein luftgefederter Tragentisch verbaut, der auftretende Stöße zu etwa 70 Prozent eliminieren könne. Auch die Patiententrage sei eine Neuheit, da sie elektro-hydraulisch betätigt werde. "Das bedeutet eine maximale Entlastung der Rettungsdienstmitarbeiter und dient somit zur Prävention von Rückenerkrankungen", informiert Stotz. Zudem ist an die Kommunikation zwischen Fahrer und Patientenraum gedacht, um das gefährliche Verlassen der Sitzplätze während der Fahrt zu verhindern.

Als Fazit aus der Praxis der ersten Wochen berichten die Mitarbeiter des Rettungsdienstes von einer enorme Verbesserung ihres Arbeitsumfeldes, manche sprechen gar von einem "Quantensprung".

Für die Beschaffung der Fahrzeuge hat der DRK-Kreisverband jeweils etwa 150 000 Euro investiert.