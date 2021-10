Katastrophenschutz in Rottweil Fast eine halbe Million Euro für Sirenen und Notstromaggregate

Ein Update kann manchmal auch eine Rückbesinnung sein. So will die Stadt Rottweil investieren: in neue Sirenen und in Notstromaggregate, um im Fall der Fälle besser gewappnet zu sein. Eine Lehre aus der Flutkatastrophe im Ahrtal.