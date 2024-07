DRK-Kreisverband: Michael Wolfram: Abschied nach 6000 Einsätzen

In der Schömberger Stauseehalle hat kürzlich die Versammlung des DRK-Kreisverbands Zollernalb stattgefunden. Nach einem gemeinsamen Essen begann der offizielle Teil mit Einstimmung durch die Stadtkapelle Schömberg. Den Bericht las der Kreisverbandsvorsitzende Heiko Lebherz vor. Unter anderem berichtete er, dass es 24 Ortsvereine mit 2390 ehrenamtlichen Mitgliedern in allen Bereichen gibt, 248 Hauptamtliche und 12 600 Fördermitglieder.

Der Notarzt war mehr als 6000 Mal im Einsatz

Der Stellenplan sei voll, und personell sei man gut gerüstet. Zudem berichtete er über steigende Teilnehmerzahlen in den Kursen, im vergangenen Jahr wurden rund 5000 gezählt. Im Fachbereich Integrierte Leitstelle und Einsatzdienste wurden die Einsätze im Jahr 2023 dokumentiert. Darunter 213 000 Anrufe in der Leitstelle, 6 170 Notarzt-Einsätze, 21 960 RTW-Einsätze und 29 115 KTW-Transporte.

Die Gewählten Foto: Klinke

Die Leitstelle soll neu errichtet werden, da sie sich momentan an der Kapazitätsgrenze befinde. Genaueres berichtetes Lebherz auch zu den Ortsvereinen. Neu in der Runde sei die am 1. Januar 2022 gegründete Wasserwacht mit 23 Mitgliedern und 19 Auszubildenden Fließwasserrettern in Tirol. Danach richtet Präsidentin Barbara Bosch ihre Grußworte an die Gemeinschaft. „Sie leisten alle eine immens wichtige Arbeit, nicht für den Kreisverband sondern für die Menschen, die hier leben“, sagte Bosch. Im Einsatz sind die Helfer auch bei der Fußball-EM, auch wenn das deutsche Team ausgeschieden ist. Die Präsidentin lobte: „Es sind die Ehrenamtlichen, die das Rückrad stellen“.

„Weltmeister der Ersten Hilfe“

Danach sprach Polizeirevier-Leiter Albstadt, Detlef Wysotzki: „ Haben wir schwere Unfälle, kommen Ersthelfer. Und wo haben sie es gelernt? Bei Euch!“ Der Jahresabschluss 2022 wurde von Rainer Radke präsentiert. Die Gesamterträge von 2018 (14,8 Millionen Euro) sind 2022 auf 23,1 Millionen gestiegen. Spenden und Beiträge im Jahr 2022 lagen bei 800 000 Euro. Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger lobte: „Ihr seid Weltmeister der Ersten Hilfe.“

Wiedergewählt als Vorsitzender des Kreisverbandes wurde Heiko Lebherz, Stellvertreter sind Helga Krajka, Dietmar Dieter und Markus Maute. Schatzmeister ist Joachim Calmbach und Justiziar Thomas Seifer. Kreisverbandsarzt ist Severin Neher und Rotkreuzbeauftragter Gerhard Dett. Beisitzerin im Bereich Albstadt ist Dagmar Spengler Maute, Beisitzer im Bereich Balingen Frank Tantzky, Beisitzer im Bereich Hechingen Harald Schwabenthan.

Glasskulptur als höchste Ehrung

Für die neu und wiedergewählten Mitglieder sowie die Stellvertreter von Heiko Lebherz gab es auch noch Geschenke. Ehrungen wurden von Helga Krajka vorgenommen. Die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Ramona Bettinger wurde verabschiedet mit Silbermünze und Blumen. Die Verabschiedung aus der stellvertretenden Kreisjungendleitung erfolgte ebenfalls mit Silbermünze und Blumen.

Die Große Glasskulptur mit der Henry-Dunant Silbermünze zur Verabschiedung aus dem Präsidium wurde verliehen an: Dominik Ebert (JRK) mit einem Blumenstrauß und Geschenkkorb, Annika Lebherz (JRK) und Esther Zeiher (stellvertretende JRK) mit Blumen und Geschenkkorb und Silbermünze für die Stellvertreter-Zeit. Die Ehrung von Michael Wolfram übernahm Barbara Bosch mit der Übergabe der Glasskulptur mit Blumenstrauß und Geschenkkorb und der höchsten Auszeichnung des Roten Kreuzes. Wolfram hat mehr als 6000 Einsätzen absolviert.