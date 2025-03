Der Kebabfleisch-Preis steigt Wird der Döner in Triberg teurer?

Zehn Euro soll schon in naher Zukunft ein Döner kosten – das vermuten Experten. In Triberger Döner-Imbissen liegen manche Preise teils noch weit davon weg, andere hingegen liegen nah an der Zehn-Euro-Marke. Doch knackt ein Dönerladen wirklich in absehbarer Zeit die Zehn-Euro-Marke?