DRK-Kleiderladen in Schwenningen

1 Das Angebot im Schwenninger DRK-Kleiderladen ist groß. Ein Team von engagierten Mitarbeiterinnen kümmert sich darum, dass alles in einem guten Zustand präsentiert wird. Hier schauen gerade Nada Keckes (vorne links) und Roswitha Seyerle nach dem Rechten. Erika Hudec (rechts) aus dem Team des Generationentreffs findet das Angebot ebenfalls klasse. Foto: Daniela Schneider

Im Schwenninger Neckarforum herrscht jetzt wieder Normalbetrieb. Im DRK-Kleiderladen, den ein Wasserschaden zeitweise lahmgelegt hatte, können Interessierte nun wieder ausgiebig stöbern und gut erhaltene Schnäppchen ergattern.









Link kopiert



Der Schreck war groß, als es im Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Schwenningen plötzlich durch die Decke tropfte. Ein Wasserschaden in dem Gebäude setzte den Räumlichkeiten im Neckarforum in der August-Reitz-Straße 20 zu und die ehrenamtlichen Helfer mussten diese unliebsame Überraschung erstmal kurz verkraften und den Laden zunächst einmal schließen. Dann packten die Engagierten aber gleich gemeinsam und beherzt an und kümmerten sich mit um die aufwendigen Reinigungs- und Aufräumarbeiten. Einige der Waren waren nicht mehr zu retten und mussten entsorgt werden.