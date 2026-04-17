DRK ist besorgt: Die Zahl der Blutspender im Gutachtal geht zurück

Der DRK-Ortsverein Hornberg-Gutach ruft zweimal im Jahr zur Blutspende auf. Die 80 Anmeldungen von Mittwoch in Hornberg blieben hinter den Erwartungen zurück.
„Die Stammspender kommen zuverlässig, aber es wäre schön, wenn dieser Kreis erweitert würde,“ wünschte sich Daniel Lehmann vom Ortsverein mehr Erstspender im Gespräch mit unserer Redaktion. Meistens kommen noch um die zwanzig Spendenwillige, die sich zuvor nicht angemeldet haben. Manche davon kommen erst am Spätnachmittag oder am frühen Abend – die Blutspendeaktion lief bis um 19.30 Uhr.