1 DRK-Magazin in Winterlingen Foto: Hertle

Der DRK-Ortsverein Winterlingen ruft dazu auf, ehrenamtlich mitzumachen und zu helfen.









Link kopiert



„Personell sind wir in Winterlingen momentan ganz gut aufgestellt, weniger sollte es aber nicht werden“ – so beschreibt Bereitschaftsleiter Stefan Wurster die aktuelle Personalsituation des Roten Kreuzes. Mit 16 Jahren darf jeder beim DRK in Winterlingen anfangen. Wer Spaß an diesem Ehrenamt hat und dabei sein möchte, meldet sich bei der Bereitschaftsstelle.