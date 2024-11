Bei Erika Württemberger ist viel los, sie steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Weihnachtsaktion. Sie wiederholt ihre letztjährige Spendenaktion zu Gunsten der DRK-Glücksmomente.

Im großen Stil wird vor der Adventszeit gebacken, eingekocht und gebastelt.

Lesen Sie auch

Das leckere Weihnachtsgebäck, selbstgemachte Marmelade und Basteleien bietet Erika Württemberger an drei Terminen im Rottweiler Stadtgebiet gegen Spenden an. Holzsägearbeiten von Karl Grimm und Näharbeiten von Rita Brüstle ergänzen ihr Angebot.

Unsere Empfehlung für Sie DRK Glücksmomente in Rottweil Der letzte Wunsch: ein Tag in der alten Heimat Calw Die DRK Glücksmomentlerinnen Harrina Obenaus und Erika Württemberger sorgten für eine große Überraschung bei der Abholung einer 94-jährigen Dame im Seniorenheim in Dietingen.

Am Samstag, 30. November, ist sie beim Wohn-Schick, am Donnerstag, 05. Dezember, beim Kaufland in Zimmern und am Samstag, 14. Dezember, beim EDEKA Culinara in Rottweil, jeweils von 09.30 bis 18.00 Uhr.

Großes Engagement

Der DRK freut sich sehr über das doppelte Engagement von Erika Württemberger, bei ihr ist es nie langweilig. Sie engagiert sich seit vielen Jahren in vielen Bereichen des DRK. Württemberger ist im Rahmen des aktivierenden Hausbesuchs unterwegs, sie leitet eine Seniorengymnastikgruppe, betreut mit anderen Ehrenamtlichen die Demenzgruppe und begleitet „Glücksmomente“-Fahrten.

Das sind die Glücksmomente

Das ehrenamtliche Team der Glücksmomente erfüllt Palliativ-Patienten und schwer erkrankten Menschen einen Herzenswunsch. Noch einmal das Bodenseewasser unter den Füßen spüren, einen Ausflug in die Wilhelma machen, noch mal das Grab des Partners besuchen, Weihnachten mit den Liebsten feiern oder gemeinsam wertvolle Zeit verbringen und nebenbei ein Eis essen – die Wünsche der „Glücksmomente-Patienten“ sind breitgefächert.

Häufig sind es nur kleine Wünsche, die am Lebensende wirklich wichtig werden. Mit Hilfe eines Spezialfahrzeugs können auch Menschen in ihren Pflegerollstühlen gefahren werden. Die Fahrt wird schnell organisiert, da häufig nicht mehr viel Zeit bleibt. Egal, ob nur ein paar Stunden oder ein Tagesausflug, egal ob vom Hospiz, vom Pflegeheim oder von zuhause aus, die letzten Wünsche schwerkranker Palliativ-Patienten werden meist rührende „Glücksmomente“.

Nähere Infos

Der besondere Service: Zwei bis drei Angehörige dürfen gerne mit an Bord und die Fahrten sind für die Patienten und deren Begleitungen kostenlos - die Betriebskosten trägt das DRK.

Neben den Wünschen und Betriebskosten werden auch Schulungen und Weiterbildungen für die ehrenamtlichen Helfenden finanziert, die sich während der Wünsche-Fahrt um das Wohl der Fahrgäste kümmern.

Nähere Infos gibt es unter 0741/479-230 oder gluecksmomente@kv-rottweil.drk.de.