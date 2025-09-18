DRK in Kandern: Mit Singen Gemeinschaft schaffen

Ein neues Angebot des DRK im Rotkreuzhaus Kandern startet: ein Singnachmittag.
Das Deutsche Rote Kreuz lädt ab Donnerstag, 25. September, einmal im Monat zu einem neuen Singnachmittag mit Volksliedersingen in geselliger Runde ins Rotkreuzhaus Kandern ein. Von 14.30 bis 17 Uhr treffen sich musikbegeisterte Senioren zum gemeinsamen Volksliedersingen in gemütlicher Runde. „Denn Singen macht glücklich – es fördert das Wohlbefinden, aktiviert Erinnerungen und schafft Gemeinschaft“, heißt es in einer Mitteilung des DRK-Kreisverbands Müllheim.