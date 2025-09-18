DRK in Kandern: Mit Singen Gemeinschaft schaffen

Ein neues Angebot des DRK im Rotkreuzhaus Kandern startet: ein Singnachmittag.

Das Deutsche Rote Kreuz lädt ab Donnerstag, 25. September, einmal im Monat zu einem neuen Singnachmittag mit Volksliedersingen in geselliger Runde ins Rotkreuzhaus Kandern ein. Von 14.30 bis 17 Uhr treffen sich musikbegeisterte Senioren zum gemeinsamen Volksliedersingen in gemütlicher Runde. „Denn Singen macht glücklich – es fördert das Wohlbefinden, aktiviert Erinnerungen und schafft Gemeinschaft“, heißt es in einer Mitteilung des DRK-Kreisverbands Müllheim.

Der Nachmittag wird musikalisch umrahmt durch ehrenamtliche Musiker mit Gitarre und/oder Akkordeon, die für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen sollen.

Das neue Angebot ist Teil des Projekts „Villa Henry“, mit dem der DRK-Kreisverband Müllheim ein generationsübergreifendes Begegnungszentrum im Rotkreuzhaus Kandern etabliert. Ziel ist es, soziale Teilhabe zu fördern, Vereinsamung entgegenzuwirken und neue Treffpunkte für Menschen aller Altersgruppen zu schaffen, heißt es.

Gefördert wird das Projekt „Villa Henry“ durch die GlücksSpirale, deren Unterstützung maßgeblich zur Umsetzung der vielfältigen Angebote beiträgt. Dank dieser Förderung können Formate wie der Singnachmittag entstehen und langfristig bestehen.

Ehrenamtliche werden gesucht

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis wird angeboten. Das Rotkreuzhaus Kandern ist barrierefrei zugänglich.

Das Projektteam „Villa Henry“ des DRK-Kreisverbands Müllheim sucht noch Ehrenamtliche für den neuen monatlichen Singnachmittag. Gesucht werden Menschen, die gerne singen, musizieren oder organisatorisch unterstützen – etwa beim Vorbereiten des Raums, Dekorieren der Tische, Bewirten oder Ansagen der Lieder. Besonders willkommen sind Personen im oder kurz vor dem Ruhestand, die ihre Zeit sinnvoll und mit Freude gestalten wollen, heißt es in der Mitteilung. Die Termine sind: 25. September, 23. Oktober, 20. November, 18. Dezember sowie 29. Januar, 26. Februar und 26. März – jeweils donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen zum Singnachmittag und zum Mitwirken erhalten Interessierte bei Nicole Wierzbicki und Ilona Juhasz unter Tel. 07626/9729606 (dienstags 9.30 bis 11 Uhr, donnerstags und freitags 14 bis 16 Uhr) oder per E-Mail an villa.henry@drk-muellheim.de, sowie bei Frank Schamberger unter Tel. 07631/180515.