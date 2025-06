1 Jens Stingel zeigt eine jener DRK-Waffeln, die es bei der Aktion in und um das Rathaus für die Blutspender gibt. Foto: Silke Thiercy Und was für einen – eine mit dem DRK-Logo gebackene Köstlichkeit, die das Helferteam dem Spendern nach der Blutabnahme kredenzt. Am Donnerstag, 12. Juni, sind noch Plätze frei.







Premiere in Balingen: Nach der Blutspende am Dienstag in und um das Balinger Rathaus gab es „DRK-Waffeln“ für die etwa 100 Spender, gebacken mit den neu angeschafften Dekorplatten. DRK-Bereitschaftsleiter Jens Stingel ist auch am Donnerstag, 12. Juni, noch mit seinem Team am Start.