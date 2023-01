2 Das "Glücksmomente-Mobil" des DRK-Kreisverbandes vor dem Rottweiler Testturm Foto: Bösel

Noch einmal das Bodenseewasser unter den Füßen zu spüren oder Weihnachten mit den Liebsten zu feiern. Solche letzte Wünsche schwerkranker Palliativ-Patienten ermöglicht das "Glücksmomente-Mobil" des DRK-Kreisverbands Rottweil.















Kreis Rottweil - Gleich zwei Herzenswünsche konnten an den Weihnachtsfeiertagen erfüllt werden, wie DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt.

Das Anliegen: Einem Familienvater ein voraussichtlich letztes Mal die Weihnachtsfeiertage mit der Familie verbringen zu lassen. "Nach kurzer Abstimmung mit dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen machte sich das Team auf den Weg und übernahm den Transport des Familienvaters mit dem ›Glücksmomente-Mobil‹ im Pflegerollstuhl nach Hause." Am zweiten Weihnachtsfeiertag erfolgte dann der Rücktransport.

Ausgestattet mit Rampe und Ladefläche

Das "Glücksmomente-Mobil" ist ein Spezialfahrzeug des DRK-Kreisverbandes mit breiter Ladefläche und Rampe, mit dem es möglich ist, Pflegerollstühle zu transportieren. "Angehörige haben meist nicht die technische Ausstattung, um schwerkranke Menschen zu transportieren", erklärt Bösel die Hintergründe der Aktion.

Der zweite Fall über die Weihnachtstage 2022: Durch einen Schlaganfall an den Rollstuhl gefesselt, ermöglichten Ehrenamtliche einer Patientin einen Tag mit den Söhnen in Villingendorf. Bösel betont: "Es ist nicht selbstverständlich, dass Ehrenamtliche sich an den Weihnachtstagen für das Gemeinwohl einsetzen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft."

Team ist mit 15 Personen ausgestattet

Aus 15 Leuten besteht das "Glücksmomente-Team". Pro Fahrt seien zwei bis drei DRK’ler mit von der Partie – im Rahmen einer Schulungsreihe mit Themen wie dem Umgang mit Tod und Trauer, Erste-Hilfe, Wahrnehmung und Kommunikation sowie Selbstfürsorge sind diese entsprechend auf die Aufgaben vorbereitet.

Die Idee für das Projekt hatte Ralf Bösel im Juli 2021 – der Startschuss fiel dann in darauffolgenden November. "Die Wünsche der ›Glücksmomente-Patienten‹ sind breit gefächert, sei es um nochmals an einen besonderen Ort zu fahren, die Familie zu besuchen oder einen besonderen Ausblick zu genießen." Das DRK-Mobil sei so schon weit umhergereist. Beispielsweise nach Bregenz an den Bodensee oder nach Lahr, weil ein kranker Senior nochmal das Grab der Frau besuchen wollte. Zwei bis drei Angehörige dürfen auch mit Board.

Jedermann kann das Fahrzeug anfragen

Und auch im Jahr 2023 soll das "Glücksmomente"-Gefährt wieder auf große Tour gehen. Bösel betont: "Die einzelnen Einsätze werden vom DRK-Kreisverband Rottweil zusammen mit den Ehrenamtlichen koordiniert und durchgeführt, die übrigens nicht nur von Pflegeheimen, Hospizen und anderen Einrichtungen angefragt werden können, sondern auch von Angehörigen oder Privatpersonen."

Der besondere Service: Die Fahrten sind für die Patienten kostenlos, die Betriebskosten trägt das DRK. Wer sich für eine Fahrt melden möchte, kann dies unter der Telefonnummer 0741/47 90 oder per E-Mail an gluecksmomente@kv-rottweil.drk.de tun. Der DRK-Kreisverbandsvorsitzende verspricht: "Die Fahrt wird schnell organisiert, da ja häufig nicht mehr viel Zeit bleibt."

Ehrenamtliche händeringend gesucht

Händeringend gesucht werden auch Ehrenamtliche, die sich für die Aufgabe im "Glücksmomente-Team" interessieren. "Mitmachen kann jeder. Bestimmte Voraussetzungen gibt es nicht, außer dass man einen Führerschein haben sollte." Interessierte sollen sich unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten melden.

Gebraucht werden weiterhin auch Gönner. "Wir freuen uns über freiwillige Spenden, haben uns dafür auch bereits auf dem Wochenmarkt vorgestellt." Die Resonanz der Bevölkerung auf das "Glücksmomente-Mobil" sei überwältigend gewesen. So soll sichergestellt werden, dass auch in Zukunft der letzte Herzenswunsch für Personen aus dem Kreis Rottweil ermöglicht wird.