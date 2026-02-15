DRK im Einsatz: Kanderner Fasnachtsumzug endet wegen eines Notfalls früher

Es war erst ein fröhliches Treiben auf der Kanderner Hauptstraße. Doch wegen eines medizinischen Notfalls wurde der Umzug, zu dem 76 Formationen angemeldet waren, abgebrochen.
Nach dem Durchzug von rund 35 Cliquen kam der Umzug ins Stocken, vernehmbar war auf den Nebenstraßen ein Martinshorn. Der Umzug wurde unterbrochen, die Zufahrt eines DRK-Rettungsfahrzeugs musste ermöglicht werden. Grund war ein medizinischer Notfall mitten im Umzugsgeschehen. Bürgermeisterin Simone Penner – ebenfalls verkleidet – besprach mit der Umzugsleitung das weitere Vorgehen. Nicht absehbar war, wie lange der Umzug unterbrochen sein würde.