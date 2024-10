1 15 Tonnen Hilfsgüter laden DRK-Mitglieder in St. Georgen auf einen Lastwagen. Foto: Stephan Hübner

Mehr als 20 Mitglieder mehrerer DRK-Ortsvereine aus der Region verluden am Wochenende erneut in der Industriestraße in St. Georgen 15 Tonnen Hilfsgüter auf einen Lastwagen, der gut drei Tage nach Ungarn unterwegs sein wird.









Link kopiert



15 Tonnen Hilfsgüter für Ungarn verluden Mitglieder mehrerer DRK-Ortsvereine am Wochenende auf einen Lastwagen. Wie immer fand die Verladeaktion in der Industriestraße statt, wo die Gegenstände in Räumen des Technikmuseums lagerten.