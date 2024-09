Die DRK Glücksmomentlerinnen Harrina Obenaus und Erika Württemberger sorgten für eine große Überraschung bei der Abholung einer 94-jährigen Dame im Seniorenheim in Dietingen.

Die Glücksmomente ermöglichten der 94-jährigen Bewohnerin, die im Rollstuhl sitzt, einen Tag in Calw, ihrer alten Heimat, zu verbringen.

In Calw angekommen, traf sich die Reisegruppe mit einer alten Bekannten und begab sich als erstes in die Straße, in der die Dame früher gewohnt hatte.

Danach ging es zum gemeinsamen Mittagessen, bei dem der Ehrengast mit einem herrlichen Appetit aß, wie das DRK schreibt. Das freute die Glücksmomentlerinnen ungemein.

Tränen fließen

Nach dem Mittagessen war die ganze Gruppe bei der alten Bekannten zu Kaffee und Kuchen eingeladen, bevor es rechtzeitig – bevor ein großes Unwetter aufzog – zurück ins Glücksmomentemobil ging.

Zum Abschluss flossen die Tränen – die 94-jährige Dame war dennoch sehr glücklich, denn der Tag bereitetet ihr sehr viel Freude.

Auch für die Glücksmomentlerinnen war es eine große Freude, mit so einer lustigen Truppe unterwegs zu sein und vor allem der 94-Jähringen diesen Glücksmoment ermöglicht zu haben.

Ein besonderer Dienst

Die „DRK-Glücksmomente“ ermöglichen schwer erkrankten Menschen, mit einem speziellen Fahrzeug einen oftmals letzten Wunsch zu erfüllen. Egal, ob nur ein paar Stunden oder ein Tagesausflug, an einen bestimmten Ort oder zu einer Veranstaltung, egal ob vom Hospiz, vom Pflegeheim oder von zuhause – aus, solchen letzten Wünschen schwerkranker Palliativ-Patienten werden meist rührende „Glücksmomente“, die allen Beteiligten in Erinnerung bleiben.

Palliativpatienten werden von der Diagnose oftmals überrascht und haben teilweise nur noch wenig Zeit, um Dinge zu regeln sowie Abschied zu nehmen. Durch das Engagement der Ehrenamtlichen wird versucht, jeden Wunsch zu erfüllen. Die Fahrten sind für die Patienten kostenlos und werden ausschließlich über Spenden finanziert.

Wer sich oder einem Angehörigen solch eine Fahrt ermöglichen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0741/47 90 oder per mail an gluecksmomente@kv-rottweil.drk.de melden.

Infos: https://www.kv-rottweil.drk.de/angebote/alltagshilfen/fahrdienst.html