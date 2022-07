1 Ein buntes Bild boten die Teilnehmer beim Kinderumzug in Rosenfeld. Anschließend war aber das DRK gefragt, weil Kinder in der Hitze kollabierten und wegen anderer Beschwerden behandelt werden mussten. Foto: Reich

In Rosenfeld haben nach dem Kinderumzug am Montag rund 30 Teilnehmer von DRK-Helfern behandelt werden müssen. Drei Personen kamen in die Klinik.















Rosenfeld - Nach dem Kinderumzug am Montag in Rosenfeld hat es einen Großeinsatz des DRK gegeben. Vor allem wegen der Hitze, aber auch wegen Insektenstichen und Stürzen, haben an die 30 Patienten, zum Großteil Kinder, behandelt werden müssen. Einige der Teilnehmer sind wegen der Hitze kollabiert.

Drei Personen müssen ins Krankenhaus

Es habe dehydrierte Personen, zahlreiche Erschöpfungszustände und Insektenstiche gegeben, die behandelt werden mussten. Drei Kinder und Jugendliche mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dies bestätigt Dietmar Dieter vom DRK Zollernalb gegenüber unserer Zeitung. Wie es den Kindern, die ins Krankenhaus mussten, zwischenzeitlich gehe, wisse er nicht. Im Einsatz waren laut Dieter letztlich insgesamt mehr als 20 Helfer des DRK.

Sanitätswachdienst vor Ort

Er bestätigte, dass während des Umzugs bereits vier Einsatzkräfte des DRK Rosenfeld als Sanitätswachdienst vor Ort waren. "Das reicht in der Regel auch aus." Dann aber seien immer mehr Patienten mit klassischen hitzebedingten Erschöpfungszuständen zum Sanitätsdienst gekommen, der daraufhin verstärkt worden sei. Der Hintergrund-Rettungswagen Geislingen wie auch die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) Erstversorgung aus dem Raum Balingen seien hinzu gekommen, zudem seien weitere Rettungswagen zum Einsatzort gefahren.

Kritik an der Stadt

Kritik wird in diesem Zusammenhang an der Stadt Rosenfeld wegen der Organisation des Kinderumzugs laut. So mussten wohl einige Kinder nach dem Umzug in der Hitze warten, weil sich die Gruppen auf der Bühne für ein Foto aufstellen sollten. Das hat augenscheinlich nicht ganz geklappt, so dass sich das Ganze in der Hitze verzögerte. An die Teilnehmer des Kinderumzugs wurden jedoch gegen Gutscheine Getränke abgegeben. Die Gruppen, darunter auch Schulen und Kindergärten, hatten aber auch selbst Getränke mit sich geführt.