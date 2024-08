Jedes Jahr fliegen die DRK-Gymnastikfrauen aus Marschalkenzimmern und Weiden gemeinsam aus. Das diesjährige Ziel von Gymnastikleiterin Hanne Brändle lautete Gengenbach und Mummelsee.

Nach einer zweistündigen Fahrt mit dem Bus in Gengenbach angekommen, gab es erst einmal ein Sektfrühstück. Danach konnten sich die Frauen in kleinen und größeren Gruppen auf den Weg durch die Altstadt aufmachen, Fachwerkhäuser, malerische Ecken und Winkel und die Blumenpracht bewundern. Aber auch in aller Ruhe eine gemütliche Kaffeepause oder das Schlendern durch die unterschiedlichen Läden war möglich. Denn Zeit zum Flanieren und Schwätzen in dem alten Schwarzwaldstädtchen war genug vorhanden.

Lesen Sie auch

Milde Temperaturen und frische Luft

Frohe Erinnerungen an frühere Schulausflüge weckte der Mummelsee bei den Frauen. Manch eine kannte ihn noch von früheren Ausflüge mit der Familie, da sich um das kleine, fast runde dunkle und tiefe Gewässer kurz nach der Hornisgrinde einige Sagen ranken.

Ein Spaziergang auf dem Uferweg war Pflicht und die frische Schwarzwaldluft belebte. Wobei der Wettergott sowieso ein Einsehen hatte und den älteren Frauen einen Tag mit milden Temperaturen schenkte.

In der Kniebishütte war für das Abschlussessen reserviert. Noch einmal bot sich die Gelegenheit, sich über Gott und die Welt und auch über die schöne Kameradschaft in den Gymnastikgruppen der beiden Orte, die seit mehr als 30 Jahren bestehen, auszutauschen.