DRK Bösingen und Herrenzimmern: Selbstlosen Einsatz lobend hervorgehoben

Warum der DRK-Ortsverein Bösingen zu den Säulen der Gesamtgemeinde Bösingen zählt, wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich. Mit unverzichtbaren Leistungen hat er sich in Herrenzimmern und Bösingen einen guten Namen gemacht.

Peter Schuster, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Bösingen, hielt bei der Mitgliederversammlung Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr. Insbesondere das Engagement der Bereitschaft, der Seniorengymnastik Bösingen und Herrenzimmern sowie der „Bussle“-Fahrer werden von der Bevölkerung wahrgenommen.

Das ging ebenfalls aus den Berichten des Bereitschaftsleiters Christian Starke, der Seniorengymnastikleiterinnen Veronika Walter und Kornelia Schuhmacher sowie des Spartenleiters „‘s Bussle“ Roland Noder hervor. Mit unermüdlichem Einsatz werden die Aufgaben engagiert wahrgenommen. Hierfür sprach der Vorsitzende Dank und Anerkennung aus.

Lesen Sie auch

Nicht zu vergessen ist die Arbeit des Kassiers Günter Pawel. Er berichtete von einem zufriedenstellenden Kassenstand und erläuterte die einzelnen Vorgänge. Die Kassenprüfer um Serkan Simsir attestierten eine professionelle Kassenführung.

Ausgezeichnete Mitglieder

Bürgermeister a. D. Alfred Weiss bedankte sich für die Arbeit des Gremiums. Es sei nicht selbstverständlich, sich im Ehrenamt zu engagieren.

Die Hälfte der Mitglieder des Vorstands (rollierendes Wahlsystem) stellte sich für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Eine Beisitzerin – Nicole Imhof – kam neu hinzu. Die Delegierten für die Kreisversammlung des DRK-Kreisverbands wurden ebenfalls benannt und von der Versammlung einstimmig gewählt.

Ausgezeichnet wurden Günter Pawel für 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Kassier sowie Julia Starke und Marcel Ott für je zehn Jahre treue Dienste in der Bereitschaft. Die Geehrten erhielten Urkunden, Auszeichnungsspangen und Sachgeschenke.

Schnelles Eingreifen

Für den selbstlosen Einsatz bei einem Notfall in Bösingen wurden Marcel Ott, Matthias Bantle und Ralf Imhof mit dankenden und anerkennenden Worten geehrt. Sie haben in einer lebensbedrohlichen Situation schnell gehandelt und das eigene Wohl hinten angestellt. Der Einsatz ging dank des schnellen Eingreifens gut aus.

Die „Busslefahrer“ Thilo Bihler, Karl-Ernst Wizemann und Gerhard Roth haben ihren Dienst zum Jahresbeginn beendet. Ihnen wurden Danke und Sachgeschenk überreicht.

Der DRK-Ortsverein Bösingen hat in der Gemeinde in mehrfacher Hinsicht Präsenz gezeigt, beim großen Narrentreffen in Herrenzimmern gute Dienste geleistet und stand den Mitbürgern hilfreich zur Seite.