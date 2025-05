DRK-Bereitschaft Pfeffingen: Der Elan ist nicht verloren gegangen

1 In den vergangenen 75 Jahren gab es so manche Bautätigkeit beim Roten Kreuz in Pfeffingen. Foto: Schweizer

Seit 75 Jahren ist die DRK-Bereitschaft Pfeffingen im Dienst am Nächsten unterwegs. Eine feste Größe ist seit 1998 die Helfer-Vor-Ort-Gruppe. Gefeiert wird das Jubiläum im Oktober. Zu Jahresbeginn stellte das Rote Kreuz ein neues Fahrzeug in Dienst.









Link kopiert



Trotz des 75. Geburtstages ist die DRK-Bereitschaft jung geblieben und nach wie vor voller Elan. Begonnen hat alles am 4. November 1933. Acht Männer trafen sich im Gasthaus Blume, um eine Hilfsstelle des Roten Kreuzes zu gründen, die der Sanitätskolonne in Tailfingen unterstellt war. 1934 fand eine erste Straßensammlung in Pfeffingen statt. In den Wirren des Zweiten Weltkrieges existierte die „Hilfsstelle“ praktisch nicht mehr. Zwischen 1945 und 1947 wurde das Rote Kreuz von den Siegermächten verboten. Ein Hilfskomitee führt die Arbeit weiter.