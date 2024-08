Insbesondere beim stationären Hospiz St. Michael in Nagold ist dieses Angebot schon bestens bekannt. Von dort aus sind die ehrenamtlichen Helfer schon häufig zu einer Wunschfahrt aufgebrochen.

So begleiteten Helena und Daniela einen Patienten zu einem unvergesslichen Ausflug zum Fernsehturm in Stuttgart. Der Fahrgast konnte gemeinsam mit seiner Familie einen wunderbaren Tag verbringen. Höhepunkt des Tages war ein gemeinsamer Brunch mit der Familie im Restaurant des Fernsehturms, wo in einer feierlichen Atmosphäre der 70. Geburtstag des Fahrgastes gefeiert wurde.

Auch mit einfachen Mitteln möglich

Auch Jeremy und Wolfgang durften mit einem Fahrgast und dessen Frau den Stuttgarter Fernsehturm besuchen. Schon während der Fahrt beeindruckten die beiden durch ihre lebhaften Erzählungen aus ihrem Leben. „Sie teilten Geschichten über ihre Familie und ihre beruflichen Erfahrungen, die uns sehr fesselten“, berichtet der „Glücksmomentebringer“ Wolfgang.

Glücksmomente zu schaffen, kann schon mit ganz einfachen Mitteln möglich sein. Manchmal liegen sie direkt vor der Haustür. Nah und trotzdem unerreichbar. So ging es einem der Fahrgäste. Seit mehreren Monaten entstehen im Schömberger Ortsteil Langenbrand 4 Windräder mit einer Höhe von mehr als 200 Metern. Täglich sah der Fahrgast aus seinem Fenster zu, wie diese technischen Wunderwerke in den Himmel wuchsen. Dies löste in ihm den Wunsch aus, einen dieser Giganten aus nächster Nähe zu betrachten. Zum Glück fanden sich mit Christian und Ralph zwei Einsatzkräfte aus der Bereitschaft des DRK-Ortsvereins Schömberg/Bad Liebenzell, die über entsprechende Ortskenntnis verfügten und so den Weg zu den Windrädern ermöglichen konnten.

„Tage sind kostbare Zeit“

„Für unsere Fahrgäste, die Angehörigen und auch für unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind diese Tage eine kostbare Zeit des Zusammenseins, die in Erinnerung bleiben“, berichtet der DRK-Kreisverband. Wenn diese einen letzten Glücksmoment erleben wollen, wolle man diese bei der Erfüllung des letzten Wunsches unterstützen. Die Wunscherfüllung selbst biete man für die Betroffenen und dies Begleitperson kostenlos an.

„Der DRK-Kreisverband Calw unterstützt die Wünschenden zusammen mit seinen ehrenamtlichen Helfern bei der Umsetzung dieses Wunsches.“

Für weitere Informationen zu den Glücksmomenten und Spendenmöglichkeiten steht Birgit Klaus als Ansprechpartnerin unter Telefon 07051/7009-32 30 oder per Mail an birgit.klaus@drk-kv-calw.de zur Verfügung.