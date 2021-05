1 Seit Pfingstsonntag testet beSave zu Spitzenzeiten mit zwei Fahrspuren. So schafft das Team rund 120 bis 150 Tests in einer Stunde. Foto: Nölke

Martin Braun und Markus Ringle als Geschäftsführer des Sicherheitsdienstes BeSave in Ebingen haben Ende April ein Drive-In Corona-Testzentrum eröffnet. Die Resonanz ist so groß, dass nun einige weitere Standort folgen.

Albstadt-Ebingen - "Die Resonanz ist durchweg positiv", berichtet Braun. Die Teststelle in Ebingen hinter dem Industriepark Schillerstraße werde gut angenommen. Viele Testwillige – sie kommen aus der ganzen Region von Ravensburg bis Tübingen – berichteten zudem, dass der Drive-In die einzige Möglichkeit sei, an Sonn- und Feiertagen einen tagesaktuellen Schnelltest zu bekommen.

Das spürte das Team um Martin Braun und Markus Ringle an den vergangenen beiden Wochenenden, als über 1500 Tests zusammenkamen. "Wir haben am Pfingstsonntag spontan eine zweite Testspur eingerichtet", sagt Braun. Bereits am Morgen sei eine enorme Schlange in der Schillerstraße gestanden.

Personal flexibel einsetzbar

"Uns wird oft berichtet, dass es sonst kaum Möglichkeiten gibt, sich an Sonn- und Feiertagen testen zu lassen." Er sei froh, dass seine Mitarbeiter sehr flexibel seien, und könne dadurch zu Spitzenzeiten – etwa an den Wochenenden in den Pfingstferien – schnell zusätzliches Personal organisieren. Das koste zwar Geld, doch Martin Braun genügt es, wenn er "bei null rauskommt", wie er sagt. Denn ihm gehe es nicht darum, mit den Tests Profit zu machen. "Unser Ziel ist es, durch unsere Testaktion wieder ein Stück Normalität zu schaffen und dabei zu helfen, die Pandemie zu bekämpfen."

Mehr als 5000 Schnelltests hat BeSave seit der Eröffnung durchgeführt – im Rahmen der Bürgertestung für alle deutschen Staatsbürger kostenlos. Da das Konzept gut ankommt, folgen weitere Stationen sowie ein mobiles Test-Häuschen. Das wird jeden Tag an einer anderen Stelle stehen – und dort jede Woche erneut.

Bereits im Einsatz ist die Hütte, die BeSave mit der Firma "SLAM – Sound, Light and More", gebaut hat, auf den Wochenmärkten in Ebingen am Samstag und in Tailfingen am Freitag, beide Male für Fußgänger. An anderen Wochentagen soll sie in Meßstetten, Winterlingen, Lautlingen und Onstmettingen stehen. Wo an welchem Tag? Das wird derzeit noch ausgetüftelt.

Einer der neuen dauerhaften Standorte wird in Hechingen sein, auf dem Gelände des Hofguts Domäne. "Der Standort ist ideal für die Menschen, die auf der Bundesstraße unterwegs sind", ist sich Braun sicher. So hätten etwa jene Autofahrer, die nach Tübingen wollen, eine praktische Testgelegenheit an der Strecke. "Aber natürlich haben auch die Hechinger damit eine weitere Teststation."

In Tübingen geht es Dienstag los

Dort geht es direkt am Dienstag, 1. Juni, los. Außerdem steht ab Dienstag eines der Testhäuschen aus Albstadt in Tübingen beim Fitness-Studio Mapet. Ein weiterer Standort wird der Parktplatz des Möbelhauses Wohn-Schick in Owingen sein, sobald das wieder offen hat. Hier liege das Augenmerk zum Einen auf den Kunden, zum Anderen auf dem Zubringer, der die Autobahn 81 mit dem Zollernalbkreis verbindet. Wann diese Teststelle an den Start geht, ist noch nicht sicher. Die Öffnungszeiten werden aber – wie die der anderen Testzentren – auf der Website www.test-im-auto.de bekanntgegeben.

Das System hinter den Tests im Auto ist immer das gleiche: Nach einmaliger Registrierung auf der Internetseite www.test-im-auto.de können Registrierte immer wieder zum Bürgertest kommen. Für alle Menschen mit deutschem Wohnsitz ist dieser Test kostenlos. Das Zertifikat wird etwa 15 bis 20 Minuten nach dem Test per E-Mail zugesandt.

Pro Stunde können an einer Station mindestens 60 Tests durchgeführt werden. Auf der Internetseite sind Öffnungszeiten und Standorte der Teststellen vermerkt. Vor Ort führen die Testwilligen unter Beobachtung von geschultem Personal selbst einen Nasenabstrich durch. Um sicherzustellen, dass kein Zertifikatsmissbrauch stattfindet, wird beim Test der Ausweis oder Führerschein kontrolliert. Außerdem haben die Zertifikate einen einmaligen Sicherheitscode. Martin Braun ist bislang noch kein Fall bekannt, in dem dieses digitale Zertifikat nicht akzeptiert wurde.